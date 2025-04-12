Шоломниці екстракт (Scutellariae extractum)
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Інструкція вказана для ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ 0.25 г №80
Шоломниці екстракт інструкція із застосування
Інструкція вказана для ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ 0.25 г №80
Спосіб застосування
1 таблетка 3 рази на день. Курс прийому 10–14 днів, в подальшому курс прийому узгоджувати з лікарем.
Склад
екстракт шоломниці байкальської — 0,2 г, аскорбінова кислота — 0,01 г.
Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки