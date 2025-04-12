Дієтичні добавки — антиоксиданти

Шоломниці екстракт (Scutellariae extractum)

2 препарати
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ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ
ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ
0.25 г №80
Еліт-фарм
Немає в наявності
ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ
ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ
0.25 г №40
Еліт-фарм
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ 0.25 г №80

Шоломниці екстракт інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСКОЇ 0.25 г №80

Спосіб застосування

1 таблетка 3 рази на день. Курс прийому 10–14 днів, в подальшому курс прийому узгоджувати з лікарем.

Склад

екстракт шоломниці байкальської — 0,2 г, аскорбінова кислота — 0,01 г.

Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки