Гінкго білоба — природне джерело біологічно активних сполук — флавонглікозидів (потужні антиоксидантні властивості) і терпенлактонів (протизапальна дія), що надають сприятливий ефект на найважливіші системи людського організму — мозок і кровообіг. Гінкго білоба забезпечує посилення мікроциркуляції, вільно проникає через гематоенцефалічний бар’єр і поліпшує капілярний кровообіг, постачає киснем серцевий м’яз, головний мозок і кінцівки; сприяє поліпшенню передачі нервового імпульсу в клітинах. Стимулює пам’ять і розумову діяльність.

Фосфоліпіди (центролекс-Ф) є частиною клітинних мембран, беруть участь у транспорті жирів, жирних кислот і холестерину, в проведенні нервового імпульсу, в регуляції згортання крові, реакціях імунітету, в процесі регенерації тканин. Фосфоліпіди мають виражену антиоксидантну дію, зменшують утворення в організмі високотоксичних вільних радикалів, які сприяють пошкодженню клітинних мембран і розвитку таких вікових захворювань як атеросклероз, рак, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та ін. Серед усіх видів вікової патології вільнорадикальне окислення є провідним і саме від його вираженості залежить швидкість настання тих чи інших вікових порушень. Застосовуються в складі комплексної терапії при захворюваннях органів серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, стенокардія, стан після інфаркту і інсульту, порушення церебрального та периферичного кровообігу, гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин, діабетична ангіопатія, профілактика тромбоемболії перед оперативним втручанням), профілактики передчасного старіння.

Комплекс вітамінного преміксу (віт. Е, віт. В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, нікотинамід, Д-біотин) виконує функцію каталізатора багатьох біохімічних процесів в організмі людини, сприяє підвищенню захисних сил організму, зниження агресивного впливу чинників довкілля.