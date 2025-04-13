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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Колаген екстра плюс
2 препарати
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КОЛАГЕН ЕКСТРА ПЛЮС
Порошок 8 г з апельсиновим смаком №7
АВА плюс
Немає в наявності
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КОЛАГЕН ЕКСТРА ПЛЮС
Порошок 8 г з полуничним смаком №7
АВА плюс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
АВА плюс
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
7 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
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