Екстракт очанки, лютеїн, екстракт кори сосни, вітамін С, вітамін Е.

Вміст діючих речовин

екстракт очанки 0,196 г

лютеїн 0,070 г

екстракт кори сосни 0,054 г

вітамін С 0,025 г

вітамін Е 0,005 г, 0,350 г

Очанка виявляє комплексну профілактичну дію на дегенеративно-дистрофічні процеси слизової оболонки окчей, при будь-якій формі запалень і подразнень, підвищує гостроту зору й регулює роботу кришталика. Завдяки високому вмісту вітаміну А, препарати очанки беруть участь у процесах покрівного дихання й енергетичного обміну, впливають на обмін амінокислот.

Лютеїн — каротиноїд із групи ксантофілів, присутній у сітківці ока. Має виражені антиоксидантні властивості, охороняє сітківку ока від яскравого світла, сповільнює формування катаракти. Лютеїн поглинає пагубний для очей ультрафіолет, підвищує гостроту зору.

Сосна містить 95% олігомерних проантоцианидолів (ОПЦ), які входять до складу найбільш сильних антиоксидантів. Всі ОПЦ, незалежно від природного джерела (кора сосни, шкірочка й насіння винограду), швидко всмоктуються й ефективно транспортуються до різних ділянок тіла. ОПЦ відновлюють еластичність і міцність стінок капілярів, підсилюють кровообіг.

Водорозчинний вітамін С принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, підвищує опірність організму до екстремальних впливів. Підвищує захисні властивості епітелію й стійкість організму до інфекцій. Стимулює синтез фибрилярного колагена, що зміцнює стінки судин і сполучну тканину. Попереджає розвиток надмірної проникності й ламкості кровоносних судин.

Жиророзчинний вітамін Е принимає участь в окисно-відновлювальних реакціях, які впливають на стан серцево-судинної й нервової систем. Вітамін Е — основний представник групи антиоксидантних вітамінів. Він сприяє сповільненню процесів окиснення, стимулює м'язову діяльність, перешкоджає окислюванню вітаміну А. Обмежує негативний вплив радіонуклідів, які потрапили в тканини організму. Регулює обмін речовин.

Завдяки своїм лікувальним властивостям, фітокомплекс «ЛЮТЕЇН для очей» від ТМ «Аптека природи» позитивно впливає на організм і рекомендується