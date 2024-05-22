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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоГінговен (Gingoven)

Гінговен (Gingoven) (319649) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гінговен (Gingoven)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 0,3 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
0,3 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного