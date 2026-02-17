лютеїн і зеаксантин — основні компоненти антиоксидантної системи захисту очей. Лютеїн і зеаксантин мають властивість проникати в сітківку й захищати очі. Такий захист необхідний для забезпечення денного зору, особливо в умовах занадто яскравого чи небезпечного за спектральним складом світлового середовища. При народженні людина отримує необхідну кількість (дозу) лютеїну і зеаксантину. Але під впливом несприятливих чинників навколишнього середовища і руйнівного впливу синього світла кількість лютеїну і зеаксантину протягом життя знижується. У достатній кількості каротиноїди не синтезуються в організмі людини, тому для підтримки балансу цих речовин необхідне постійне їх поповнення. Вітаміни С і Е захищають очі від шкідливого впливу сонячного світла. Як складові захисної системи клітини вони мають важливе значення для збереження і нормального функціонування кришталика ока.

Бета-каротин є провітаміном А, а також проявляє власні антиоксидантні властивості. Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції синтезу білків, сприяє нормальному обміну речовин, функції клітинних і субклітинних мембран, відіграє важливу роль у формуванні кісток і зубів, а також жирових відкладень; необхідний для росту нових клітин і уповільнює процес старіння. Вітамін А необхідний для нормального функціонування імунної системи і є невід’ємною частиною боротьби з інфекцією. Прийом ретинолу підвищує бар’єрну функцію слизової оболонки, підвищує фагоцитарну активність лейкоцитів та інших чинників неспецифічного імунітету. Вітамін А захищає від ГРЗ, грипу та інфекцій дихальних шляхів, травного тракту, сечових шляхів. Ретинол необхідний для підтримки і відновлення епітеліальних тканин, з яких складаються шкіра і слизова оболонка. Вітамін А застосовують при практично всіх захворюваннях шкіри (акне, прищі, псоріаз тощо). При пошкодженнях шкіри (рани, сонячні опіки) вітамін А пришвидшує процеси загоєння, а також стимулює синтез колагену, покращує якість тканини, яка знову утворюється, і знижує небезпеку інфекцій. Антиоксидантну дію бета-каротин відіграє у запобіганні захворюванням серця і артерій, він виявляє захисну дію у хворих на стенокардію, а також підвищує вміст у крові корисного холестерину (ХС ЛПВЩ). Ще один каротиноїд лікопін (міститься в основному в томатах) захищає від атеросклерозу, запобігаючи окисненню і накопиченню на стінках артерій ХС ЛПНЩ. Крім того, це «сильний» каротиноїд щодо захисту від раку, особливо раку молочної залози, ендометрія і передміхурової залози. У середньому дорослій людині слід щодня споживати близько 3300 МО вітаміну А. При захворюваннях, пов’язаних із недостатністю ретинолу, дозування може бути підвищене до 10 000 МО/добу. Дефіцит вітаміну А визначається як вміст ретинолу в плазмі крові <0,35 мкмоль/л. Однак навіть при рівні у плазмі крові 0,70–1,22 мкмоль/л можливе значне зниження вмісту вітаміну А в печінці, де він накопичується. Рівень вітаміну А в плазмі крові починає знижуватися тоді, коли його концентрація в печінці знижується до 0,7 мкмоль/г. Вітамін А покращує колірне сприйняття, підтримує акомодацію ока при переході зору від світла до темряви.

Аскорбінова кислота (вітамін С) зміцнює сполучну і кісткову тканини, оберігає від інфекцій, підвищує захисні сили, стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Брак вітаміну призводить до тяжкого захворювання — цинги. Ознаки хвороби — запаморочення, слабкість, червоний висип на шкірі, кровоточивість ясен, розхитування зубів. Авітаміноз С протягом 4–5 міс призводить до смерті.

Вітамін Е має антиоксидантну дію, бере участь у процесах тканинного метаболізму, запобігає гемолізу еритроцитів, підвищеній проникності та ламкості капілярів; сприяє нормалізації репродуктивної функції; запобігає розвитку атеросклерозу, дегенеративно-дистрофічним змінам у серцевому і скелетних м’язах, покращує живлення і скорочувальну властивість міокарда. Гальмує вільнорадикальні реакції, запобігає утворенню пероксидів, які порушують клітинні і субклітинні мембрани. Стимулює синтез гема і гемвмісних ферментів — гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, каталази, пероксидази. Покращує тканинне дихання, стимулює синтез білків (колагену, ферментних, структурних і скорочувальних білків скелетних і гладких м’язів міокарда), захищає від окиснення вітамін А. Гальмує окиснення ненасичених жирних кислот і селену (компонент мікросомальної системи перенесення електронів). Пригнічує синтез ХС.

Чорниця звичайна знижує вміст глюкози у крові; поєднання в’яжучих і антисептичних властивостей роблять чорницю цінним антидіарейним засобом при різних запальних станах ШКТ; підвищує гостроту зору, допомагає при гіпохромній анемії, жовчнокам’яній та сечокам’яній хворобі, подагрі, ревматизмі, екземі, псоріазі, при висипаннях на шкірі, при атеросклерозі, при АГ.

Очанка лікарська містить олії (жирні та ефірні), гіркоти, глікозиди (аукубін), дубильну кислоту, кумарини, смоли, флавоноїди, вітамін С, сапоніни, каротин, ірідоїди, антоціани, мікроелементи: цинк, кремній, нікель, магній, мідь, хром, марганець, срібло, бор, залізо, молібден. Корисні властивості очанки лікарської характеризуються заспокійливим, протизапальним, знеболювальним, спазмолітичним, гіпотензивним та обволікаючим впливом. Очанка лікарська покращує кровопостачання головного мозку.