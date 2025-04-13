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Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Жуйдемен
2 препарати
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ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ
Капсули 0,35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
від
655,50
грн
в 21 аптеці інших міст
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КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН"
Капсули 0,5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
від
714,31
грн
в 5 аптеках
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Дозування
0.5 г
0.35 г
Виробник
Holding Shen Cha - Beautiful tea
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Ціни в
Київ
від
714,31
грн
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Характеристики
Виробник
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,35 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
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