Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Жуйдемен

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ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ
Капсули 0,35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
від 655,50 грн
в 21 аптеці інших міст
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КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН"
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН"
Капсули 0,5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
від 714,31 грн
в 5 аптеках
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Ціни в Київ
від 714,31 грн
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Характеристики
Виробник
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,35 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки