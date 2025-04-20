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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
688,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
336.6 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
664,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
368.2 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
655,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
433.7 км
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН" капсули 0.5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
768,08
Економія при броні:
-53,77 грн
714,31
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
439.7 км
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН" капсули 0.5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
717,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
444.1 км
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН" капсули 0.5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
741,95
Економія при броні:
-27,64 грн
714,31
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
445.6 км
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН" капсули 0.5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
756,67
Економія при броні:
-42,36 грн
714,31
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
450.9 км
КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ "ЖУЙДЕМЕН" капсули 0.5 г №60
Holding "Shen Cha - Beautiful tea"
757,96
Економія при броні:
-43,65 грн
714,31
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
62.8 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
64.5 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
65.7 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 99
65.8 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
67.8 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
70.0 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
71.7 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
73.7 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
73.7 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
73.8 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
74.4 км
ЖУЙДЕМЕН КАПСУЛИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ капсули 0.35 г №60
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
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