Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ

Норк

ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "НОРК" 30 мл №1
Характеристики
Виробник
Екомед
Дієтичні добавки
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл

Норк інструкція із застосування

Склад&nbsp;

водно-спиртові екстракти  трави звіробою, квіток липи, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, кореневища аїру, кореня солодки.

Опис та дія

Функціональний продукт фітоконцентрат Норк - натуральний засіб для нормалізації кислотності шлункового соку і відновлення слизової оболонки шлунка.

Фітоконцентрат Норк нормалізує кислотність шлункового соку, що сприяє відновленню слизової оболонки шлунка при гіперацидному ерозивному гастриті і виразковій хворобі шлунка, зменшує або усуває відчуття печії, нудоти, болі у шлунку. Систематичне вживання фітоконцентрату зменшує або усуває відчуття печії, нудоти, болі у шлунку та інших диспептичних симптомів.

Показання до застосування&nbsp;

Рекомендовано вживати разом з фітоконцентратом Ренорм при гастриті з підвищеною кислотністю та при виразковій хворобі шлунку, а також для їх профілактики чи загостренню при нестійкій ремісії. Якщо ж кислотність нормальна або знижена, застосування препарату безпечне.

Спосіб застосування та дози&nbsp;

Два-три рази на день по 30-50 крапель на 50-100 мл води через 20 хвилин після їди.

Дозування дітям: Норк вживають із розрахунку 1 крапля препарату на 1 кг ваги дитини дорівнює добовій дозі, яку ділять на 2 рази і розводять теплою водою кожні 5-10 крапель на столову ложку води.

Додаткова інформація*: Для випарення спирту з фітоконцентартів радимо накапати їх у добре теплу воду або у гарячу чашку і зачекати 2-3 хвилини - спирт випарується.

Побічні ефекти

Побічних ефектів при клінічних перевірках Норка не було (на упаковці вказані загальні обмеження).

