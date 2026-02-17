Норк
Норк інструкція із застосування
Склад
водно-спиртові екстракти трави звіробою, квіток липи, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, кореневища аїру, кореня солодки.
Опис та дія
Функціональний продукт фітоконцентрат Норк - натуральний засіб для нормалізації кислотності шлункового соку і відновлення слизової оболонки шлунка.
Фітоконцентрат Норк нормалізує кислотність шлункового соку, що сприяє відновленню слизової оболонки шлунка при гіперацидному ерозивному гастриті і виразковій хворобі шлунка, зменшує або усуває відчуття печії, нудоти, болі у шлунку. Систематичне вживання фітоконцентрату зменшує або усуває відчуття печії, нудоти, болі у шлунку та інших диспептичних симптомів.
Показання до застосування
Рекомендовано вживати разом з фітоконцентратом Ренорм при гастриті з підвищеною кислотністю та при виразковій хворобі шлунку, а також для їх профілактики чи загостренню при нестійкій ремісії. Якщо ж кислотність нормальна або знижена, застосування препарату безпечне.
Спосіб застосування та дози
Два-три рази на день по 30-50 крапель на 50-100 мл води через 20 хвилин після їди.
Дозування дітям: Норк вживають із розрахунку 1 крапля препарату на 1 кг ваги дитини дорівнює добовій дозі, яку ділять на 2 рази і розводять теплою водою кожні 5-10 крапель на столову ложку води.
Додаткова інформація*: Для випарення спирту з фітоконцентартів радимо накапати їх у добре теплу воду або у гарячу чашку і зачекати 2-3 хвилини - спирт випарується.
Побічні ефекти
Побічних ефектів при клінічних перевірках Норка не було (на упаковці вказані загальні обмеження).