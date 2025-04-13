Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Анемін

ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Ціни в Київ
від 49,70 грн
В 16 аптеках
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Характеристики
Виробник
Екомед
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки

Анемін інструкція із застосування

Склад

Водно-спиртові екстракти листя алое, листя бобівника трилисного, кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), звіробою, материнки.

Показання до застосування

Застосовується при лікуванні анемій різного походження — залізодефіцитної, B12-фолієводефіцитної, постгеморагічної та ін.

Форма випуску

Водно-спиртовий розчин.

Упаковка

Флакон сонцезахисного скла 30 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 35 * 35 * 85 мм, групове пакування — 100 шт.