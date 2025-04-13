Анемін
Характеристики
Виробник
Екомед
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
Анемін інструкція із застосування
Склад
Водно-спиртові екстракти листя алое, листя бобівника трилисного, кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), звіробою, материнки.
Показання до застосування
Застосовується при лікуванні анемій різного походження — залізодефіцитної, B12-фолієводефіцитної, постгеморагічної та ін.
Форма випуску
Водно-спиртовий розчин.
Упаковка
Флакон сонцезахисного скла 30 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 35 * 35 * 85 мм, групове пакування — 100 шт.