Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
97,40
Економія при броні: -25,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -22,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
97,40
Економія при броні: -25,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
81,60
Економія при броні: -21,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
101,90
Економія при броні: -26,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
81,60
Економія при броні: -21,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
9.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -22,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
9.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
97,40
Економія при броні: -25,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
86,80
Економія при броні: -22,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
92,70
Економія при броні: -2,78 грн
В містах поряд
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
132.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
249.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
290.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АНЕМІН" 30 мл №1
Екомед