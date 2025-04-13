1 капсула містить (г): глоду колючого - 0,102, насіння кропу городнього - 0,003, трава пустирника - 0,05, трава материнки звичайної - 0,017, шишки хмелю - 0,068, листя шавлії лікарської - 0,03, листя кропиви двудомної - 0,03.

Без ГМО.

Харчова (поживна) цінність 100 г: білки - 0,9 г, жири - 0,1 г, вуглеводи - 12,8 г.

Енергетична цінність (калорійність) 100 г: 55,7 ккал.

Лікарські рослини, що входять до складу дієтичної добавки КЛІМАПІН®, ще з давнього часу широко використовуються у рецептах народної медицини.

Плоди глоду колючого містять біологічно активні речовини, які підсилюють кровообіг в коронарних судинах і судинах головного мозку, зменшують збудливість і підвищують скорочення серцевого м'яза, знижують збудливість центральної нервової системи, проявляють гіпотензивну дію.

Трава пустирника містить стероїдні та флавоноїдні глікозиди, ефірну олію, сапоніни, дубильні речовини, які зменшують процеси збудження в центральній нервовій системі, сприяють нормалізації артеріального тиску i настанню фізіологічного сну, а також посилюють ефекти інших седативних та снодійних засобів.

Трава материнки звичайної містить кумарини, вітаміни, сапоніни, органічні кислоти, мікроелементи. Виявляє седативну, кровоспинну, антисептичну, імуностимулюючу дії. Стимулює мікроциркуляцію, нормалізує артеріальний тиск, нормалізує гормональний фон, полегшуючи перебіг клімаксу.

Шишки хмелю звичайного мають помірно виражений заспокійливий ефект. Основною біологічно активною речовиною, яка обумовлює седативну і снодійну дію, є ефірна олія. Гіркоти посилюють шлункову секрецію і підвищують апетит.

Листя шавлії лікарської має протизапальні властивості, пов'язані з утриманням дубильних речовин, флавоноїдних сполук і вітаміну Р, ущільнює епітеліальні тканини, знижує проникність клітинних мембран, стінок кровоносних і лімфатичних судин. Антисептичні властивості листя шавлії обумовлені рослинним антибіотиком Сальвіни. Гіркоти і ефірні олії шавлії підвищують секреторну активність шлунково-кишкового тракту, мають незначну спазмолітичну і бактерицидну дію, пригнічують потовиділення.

Листя кропиви двудомної містить вітаміни, органічні кислоти, каротиноїди, дубильні речовини. Надає імуностимулюючу, тонізуючу дію, посилює обмін речовин, підвищує тонус матки і кишечника, покращує діяльність серцево-судинної системи.

Насіння кропу городнього містить ефірну олію, азотисті і безазотисті речовини, цукор, клітковину, каротин. Надає спазмолітичну і седативну дію.

КЛІМАПІН® застосовується як допоміжний засіб у комплексному лікуванні клімактеричного синдрому легкого і середнього ступеня вираженості, що супроводжується підвищеним рівнем тривожності, в передменопаузальному і менопаузальному періодах під час припливів і потовиділення, вегето-судинної дистонії, легкого і помірного безсоння неорганічного характеру, астено-невротичного синдрому або нейроциркуляторної дистонії, при психоемоційному навантаженні.