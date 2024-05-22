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Визио баланс (319443) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Визио баланс
Ціна в місті Київ
від 657,50 грн
Без рецепта
60 шт від 657,50 грн 30 шт від 272,35 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору