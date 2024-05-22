Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВизио баланс Визио баланс (319443) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 657,50 грн Без рецепта 60 шт від 657,50 грн 30 шт від 272,35 грн В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Hankintatukku Oy Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору