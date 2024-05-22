Вітамол (319433) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Вітамол інструкція із застосування
Склад
1 таблетка Вітамол містить: вітамін В1 — 1,0 мг, вітамін В2 — 1,1 мг, вітамін В6 — 1,5 мг, вітамін В12 — 1,0 мкг, вітамін С — 60,0 мг, вітамін Е — 10, 0 мг, фолієва кислота — 200,0 мкг, пантотенат — 4,0 мг, ніацин — 12,0 мг, біотин — 150,0 мкг;
допоміжні речовини: лактоза, крохмаль, стеарат кальцію.
Показання до застосування
Таблетки Вітамол рекомендовані в разі нестачі вітамінів, а також як доповнення до незбалансованої дієти, в якій не вистачає вітамінів.
Спосіб застосування
Вітамол приймати дорослим і дітям старше 14 років — по 1 таблетці 2 рази на добу. Таблетки приймають цілими, запиваючи невеликою кількістю води, після їди.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату, не застосовувати дітям віком до 14 років, не рекомендується паралельно приймати інші вітамінні препарати, мінерали.
Умови зберігання
Таблетки Вітамол слід зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С.
Форма випуску
Таблетки по 0,5 г.
Упаковка
80 шт.