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Доппельгерц енерготонік H (319398) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц енерготонік H
Ціна в місті Київ
від 248,60 грн
Без рецепта
1 шт від 248,60 грн 1 шт від 429,61 грн 1 шт від 158,64 грн
В наявності в 696 аптеках
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Виробник
Об'єм
500 мл
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів