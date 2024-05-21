екстракт зеленого чаю — 0,05 г

L-карнітін — 0,05 г

магній (оротат, аспарагінат) доб. — 0,025 г

вітамін Е — (доб.) — 0,002 г

вітамін А (доб.) — 0,000166 г

дигідрокверцетин — 0,01 г

кислота аскорбінова (віт.С) — 0,01 г

екстракт глоду — 0,05 г

Екстракт зеленого чаю регулює діяльність серця та судин, знижує рівень холестерину в крові. Застосування екстракту зеленого чаю нормалізує порушену мікроциркуляцію крові, покращує еластичність судин, надає вітамінну, гіпохолестеринемічну та антиатеросклеротичну дію, помітно підсилює дію Дигідрокверцетину. Екстракт зеленого чаю так само, як і дигідрокверцетин, є сильним антиоксидантом. Він захищає клітини організму від руйнування на всіх рівнях. В результаті зменшується відкладення атеросклерозних бляшок в судинах, нормалізується обмін речовин та вироблення гормонів, зменшуються патологічні процеси в хворих органах, поліпшується їхнє кровопостачання.

Основною функцією L-Карнітіну є надання зберігаючого ефекту відносно білків (за рахунок запобігання використовуванню амінокислот на енергетичні потреби). Він необхідний для підтримки оптимального фізіологічного стану та нормальної функції м'язів (вміст L-Карнітіну в м'язовій тканині складає 20–50мг/кг), бере участь в процесах енергозабезпечення м'язової тканини, зокрема серцевого м'яза. L-Карнітін ефективний при серцевій недостатності, стенокардії, аритміях. Сприяє підвищенню переносимості фізичних навантажень як хворими, так і здоровими людьми. Дефіцит L-Карнітіну призводить до порушень жирового та білкового обміну.

Немаловажну роль в біодобавці "120/80" виконує Глід. Він здатний зміцнювати капіляри, серцевий м'яз, регулювати артеріальний кровообіг. В медицині Тибету глід застосовують як стимулюючий обмін речовин при хворобах серця, крові, печінки, жовчного міхура, асциті, остеоалгії. Ефект глоду схожий з серцевими глікозидами, але на відміну від них, не має кумулятивних властивостей, сприяє нормалізації обміну калію, кальцію, магнію в міокарді. Біофлавоноїди, що містяться в глоді, є сильними антиоксидантами. Кардіотонічний ефект реалізується і за умов блокади альфа-рецепторів.

Магній - сприятливо впливає на роботу серця, підвищує тонус серцевого м'яза.

Дигідрокверцетин, що входить до складу, як речовина, близька за будовою молекул до рутину та кверцетину, має виражену Р-вітамінну активність, отже, має здатність зміцнювати стінки судин, зменшувати запальні та алергійні реакції. Це дає можливість використовувати продукти, які містять його, для зниження шкідливої дії найрізноманітніших несприятливих чинників зовнішнього середовища — від промислових забруднень та інфекційних агентів, до побутових алергенів.

Крім того, Дигідрокверцетин за своїми хімічними властивостями є виключно активним антиоксидантом, тобто речовиною, яка зв'язує вільні радикали та позбавляє їх шкідливої активності. При цьому рівень антиоксидантної активності дозволяє поставити його на перші позиції серед речовин схожого спектру дії.

Вільні радикали мають яскраво виражену токсичну дію на серцевий м'яз, і Дигідрокверцетин, як могутній антиоксидант, що має відзначену вище судинозміцнювальну дію, здатний стати ефективним засобом в дієті при широкому колі серцево-судинних захворювань, а також підтримуючим фактором для людей, схильних до цих патологій. Вельми важливо, що Дигідрокверцетин має надзвичайно низьку токсичність і мутагенну активність.

Присутність Вітаміну Е виявляється в поліпшенні циркуляції крові. Він необхідний для регенерації тканин, забезпечує нормальну здатність крові згущуватися; знижує кров'яний тиск; сприяє попередженню катаракти; покращує атлетичні досягнення; знімає судоми ніг; підтримує здоров'я нервів та м'язів; зміцнює стінки капілярів; запобігає анемії.

Як антиоксидант, вітамін Е захищає клітини від пошкодження, уповільнюючи окислення ліпідів (жирів) і формування вільних радикалів. Він захищає інші розчинні жирами вітаміни від руйнування киснем, сприяє засвоєнню вітаміну А та захищає його від кисню. В свою чергу, вітамін А проявляє антиоксидантну дію та виконує важливу роль в запобіганні захворюванням серця та артерій. Він має захисну дію у хворих на стенокардію, а також підвищує вміст в крові "корисного" холестерину.

Дозування препарат застосовують по 1 таблетці 3 рази на день під час їжі.