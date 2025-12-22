Чоловіча сила (Mens potency)
Чоловіча сила інструкція із застосування
ЧОЛОВІЧА СИЛА-Ф 50 МГ
капсули
Показання до застосування
Рекомендовано чоловікам для підтримки сексуальної активності та покращення статевої функції при порушенні потенції. Сприяє відновленню нормальної реакції на сексуальне збудження при різних порушеннях ерекції, в тому числі психоемоційних.
Склад
Склад на 1 капсулу «Чоловіча сила-Ф» : цукор — 201,96 мг , силденафілу цитрат — 50,0 мг, трава звіробою — 40,0 мг, листя гінкго білоба — 40,0 мг, панти оленя — 20,0 мг, корінь родіоли рожевої — 20,0 мг, крохмаль картопляний — 20,0 мг, кальцію стеарат — 8,0 мг, маточне молочко — 0,04 мг.
Опис діючих речовин
Панти (молоді роги) північних оленів є потужним підсилювачем чоловічої потенції та ерекції. Містять величезну кількість біологічно активних речовин, білкових сполук, ферментів, гормонів і безпосередньо приймають участь у різних біохімічних процесах мозку, білковому та вуглеводному обмінах, надають яскраво виражену омолоджуючу дію на організм в цілому. Мають імуностимулюючі, антиоксидантні, адаптогенні властивості. При прийомі пантів пропадає страх і невпевненість в собі, зникають негативні емоції, покращується настрій та загальне самопочуття, з’являється бадьорість і оптимізм, підвищується та відновлюється фізична та розумова працездатність.
Трава звіробою широко використовується як засіб для підвищення настрою і, відповідно, як засіб, що стимулює сексуальну активність у чоловіків, схильних до стресу і депресії. Звіробій сприяє розширенню кровоносних судин, посиленню кровообігу і кровопостачання внутрішніх органів.
Силденафілу цитрат позитивно впливає при порушенні ерекції, неспроможності її досягнення або збереження.
Гінкго Білоба — природне джерело біологічно-активних сполук — флавонглікозидів (потужні антиоксидантні властивості) і терпенлактонів (протизапальна дія), що надають сприятливий ефект на найважливішу систему людського організму — систему кровообігу. Розслабляє стінки судин, збільшує циркуляцію крові, тим самим сприяє ерекції.
Родіола рожева (золотий корінь) — лікарська рослина, яка широко використовується для підвищення активності та витривалості. Допомагає підвищувати самопочуття і настрій, боротися з втомою, посилювати розумову і фізичну активність, підвищувати витривалість організму і утримувати його на піку своєї працездатності.
Маточне молочко сприяє підвищенню потенції, надає як загальнозміцнюючу, так і омолоджуючу дію на організм. Є насиченою живильною сумішшю унікального складу — в ній присутні всі відомі на сьогодні амінокислоти, жирні кислоти, понад 100 різних мінеральних сполук, вітаміни.
Спосіб застосування
Дорослим чоловікам по 1 капсулі за 40–60 хвилин до планованого статевого акту за 1 годину до або через 1,5 години після прийому їжі, запивати склянкою води.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, порушення серцевої діяльності, підвищений артеріальний тиск, терапія нітропрепаратами, дитячий вік.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ККАЛ / 100 Г
96 ккал
ХАРЧОВА (ЖИВИЛЬНА) ЦІННІСТЬ В 100 Г ПРОДУКТУ
Білки — 1,5 г; вуглеводи — 21,9 г; жири — 0,024 г.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 2 і № 4.
Термін придатності
24 місяці.