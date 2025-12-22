Панти (молоді роги) північних оленів є потужним підсилювачем чоловічої потенції та ерекції. Містять величезну кількість біологічно активних речовин, білкових сполук, ферментів, гормонів і безпосередньо приймають участь у різних біохімічних процесах мозку, білковому та вуглеводному обмінах, надають яскраво виражену омолоджуючу дію на організм в цілому. Мають імуностимулюючі, антиоксидантні, адаптогенні властивості. При прийомі пантів пропадає страх і невпевненість в собі, зникають негативні емоції, покращується настрій та загальне самопочуття, з’являється бадьорість і оптимізм, підвищується та відновлюється фізична та розумова працездатність.

Трава звіробою широко використовується як засіб для підвищення настрою і, відповідно, як засіб, що стимулює сексуальну активність у чоловіків, схильних до стресу і депресії. Звіробій сприяє розширенню кровоносних судин, посиленню кровообігу і кровопостачання внутрішніх органів.

Силденафілу цитрат позитивно впливає при порушенні ерекції, неспроможності її досягнення або збереження.

Гінкго Білоба — природне джерело біологічно-активних сполук — флавонглікозидів (потужні антиоксидантні властивості) і терпенлактонів (протизапальна дія), що надають сприятливий ефект на найважливішу систему людського організму — систему кровообігу. Розслабляє стінки судин, збільшує циркуляцію крові, тим самим сприяє ерекції.

Родіола рожева (золотий корінь) — лікарська рослина, яка широко використовується для підвищення активності та витривалості. Допомагає підвищувати самопочуття і настрій, боротися з втомою, посилювати розумову і фізичну активність, підвищувати витривалість організму і утримувати його на піку своєї працездатності.

Маточне молочко сприяє підвищенню потенції, надає як загальнозміцнюючу, так і омолоджуючу дію на організм. Є насиченою живильною сумішшю унікального складу — в ній присутні всі відомі на сьогодні амінокислоти, жирні кислоти, понад 100 різних мінеральних сполук, вітаміни.