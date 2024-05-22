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Глюконорм (Gluconorm) (319343) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глюконорм (Gluconorm)
Ціна в місті Київ
від 455,50 грн
Без рецепта
120 шт від 455,50 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну