Дієтичні добавки, що містять магній і кальцій

Кораловий кальцій (Coral calcium)

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ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ"
ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ"
Таблетки 0,5 г №90
Фармаком
від 92,54 грн
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КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ
КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ
Капсули 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Немає в наявності
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Інструкція вказана для ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" таблетки 0,5 г №90

Кораловий кальцій інструкція із застосування

Інструкція вказана для ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" таблетки 0,5 г №90

Показання до застосування

Cприяє зміцненню кісткової системи; підвищенню імунітету; поліпшенню всмоктування кальцію в організмі; посиленню репаративних процесів в тканинах.

Склад

Кораловий кальцій — 140,0 мг, вітамін С — 25,0 мг, кальцію стеарат — 10,0 мг, вітамін А — 0,03 мг, вітамін Д3 — 0,0005 мг, вітамін В6 — 0,6 мг, вітамін В12 — 0,0005 мг, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Основна функція вітаміну Д3 полягає в метаболізмі кальцію і фосфору в організмі. Він необхідний для активного всмоктування цих мінералів з кишечника і засвоєння їх в кістковій тканині. Вітамін Д3 регулює також рівень амінокислот у крові.

Вітамін С (аскорбінова кислота) є важливим учасником обмінних процесів у м’язах, а також зміцнює зубну емаль і нігтьову пластину, сполучну тканину, є однією з основних речовин у людському раціоні, яка необхідна для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини. Це один з найактивніших антиоксидантів, які гальмують надмірне окислення ліпідів (жирів) клітинних мембран, а, отже, гальмують їх пошкодження, що у свою чергу, гальмує розвиток багатьох захворювань і передчасне старіння організму.

Кораловий кальцій — це продукт, отриманий шляхом подрібнення корисних для людини коралів. Він насичений найнеобхіднішими для людини елементами: кальцієм, магнієм, калієм, натрієм та іншими життєво важливими мікроелементами. Кальцій важливий і необхідний для здоров’я людини, він є не лише будівельним матеріалом, а й відповідає за ряд найважливіших функцій в організмі: нормальне згортання крові, регуляція росту нових клітин та їх діяльності, поліпшення обміну речовин, зниження алергічних і запальних процесів і т. д. Регулярне вживання «Коралового кальцію» — це відмінна профілактика від безлічі захворювань: артриту, хвороб шлунково-кишкового тракту і серцево-судинних захворювань.

Вітамін А (ретинол) відіграє важливу роль у синтезі білків, ліпідів, мукополісахаридів, регулює баланс мінералів. Ретинол забезпечує нормальну зволоженість і оновлення клітин шкіри, прискорює процеси загоєння.

Вітамін В6 відіграє важливу роль в обміні речовин; необхідний для нормального функціонування центральної і периферичної нервової системи. Бере активну участь в метаболізмі амінокислот, жировому обміні.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці 3 рази на день після прийому їжі. Курс прийому — до 1 місяця, в подальшому термін застосування і можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, цукровий діабет.

Форма випуску

Таблетки по 500 мг № 90.

Термін придатності

36 місяців.

Характеристики
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/107409 від 07.11.2011