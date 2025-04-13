Основна функція вітаміну Д3 полягає в метаболізмі кальцію і фосфору в організмі. Він необхідний для активного всмоктування цих мінералів з кишечника і засвоєння їх в кістковій тканині. Вітамін Д3 регулює також рівень амінокислот у крові.

Вітамін С (аскорбінова кислота) є важливим учасником обмінних процесів у м’язах, а також зміцнює зубну емаль і нігтьову пластину, сполучну тканину, є однією з основних речовин у людському раціоні, яка необхідна для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини. Це один з найактивніших антиоксидантів, які гальмують надмірне окислення ліпідів (жирів) клітинних мембран, а, отже, гальмують їх пошкодження, що у свою чергу, гальмує розвиток багатьох захворювань і передчасне старіння організму.

Кораловий кальцій — це продукт, отриманий шляхом подрібнення корисних для людини коралів. Він насичений найнеобхіднішими для людини елементами: кальцієм, магнієм, калієм, натрієм та іншими життєво важливими мікроелементами. Кальцій важливий і необхідний для здоров’я людини, він є не лише будівельним матеріалом, а й відповідає за ряд найважливіших функцій в організмі: нормальне згортання крові, регуляція росту нових клітин та їх діяльності, поліпшення обміну речовин, зниження алергічних і запальних процесів і т. д. Регулярне вживання «Коралового кальцію» — це відмінна профілактика від безлічі захворювань: артриту, хвороб шлунково-кишкового тракту і серцево-судинних захворювань.

Вітамін А (ретинол) відіграє важливу роль у синтезі білків, ліпідів, мукополісахаридів, регулює баланс мінералів. Ретинол забезпечує нормальну зволоженість і оновлення клітин шкіри, прискорює процеси загоєння.

Вітамін В6 відіграє важливу роль в обміні речовин; необхідний для нормального функціонування центральної і периферичної нервової системи. Бере активну участь в метаболізмі амінокислот, жировому обміні.