Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обмінуВіджайсар (Vijaysar) Віджайсар (Vijaysar) (319337) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 145,00 грн Без рецепта 30 шт від 145,00 грн В наявності в 93 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Рада Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну