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Віджайсар (Vijaysar) (319337) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Віджайсар (Vijaysar)
Ціна в місті Київ
від 145,00 грн
Без рецепта
30 шт від 145,00 грн
В наявності в 93 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну