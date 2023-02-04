Артритозамін (Artritosamin) (319328) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Артритозамін інструкція із застосування
Характеристика
Артритозамін — комплекс із натуральних компонентів, які сприятливо впливають на опорно-рухову систему, зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси, сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобів.
Глюкозаміну сульфат — природна речовина, основний субстрат синтезу глікозаміногліканів, є своєрідним «будівельним матеріалом» для ушкодженої хрящової тканини й компонентів внутрішньосуглобової змазки. Глюкозаміну сульфат бере участь у створенні сухожилля і сполучних тканин, шкіри, кісток, відіграє важливу роль у підтримці функціонального стану суглобового хряща.
Хондроїтину сульфат сприяє збереженню та формуванню хрящової та кісткової тканини. Він накопичується у тканинах опорно-рухового апарату (суглобовому хрящі й синовіальній рідині), тим самим підвищуючи пружно-еластичні властивості хряща, пригнічуючи запальні процеси. Останні наукові дані свідчать про те, що через синовіальну рідину (внутрішньосуглобову змазку) проходить інтенсивний обмін речовин, тобто живлення суглобового хряща.
Метилсульфонілметан (МСМ) — органічне джерело сірки — є важливим компонентом у складі Артритозаміну, що підвищує його ефективність при запально-дегенеративних ураженнях опорно-рухового апарату. МСМ відіграє важливу роль у формуванні м’язів, зв’язок, хрящів, нігтів, волосся та шкіри.
Вітамін Е має антиоксидантні властивості, запобігає негативній дії вільних радикалів, у тому числі й у хрящовій тканині.
Екстракт турмерику містить біологічно активні сполуки (леткі жирні кислоти, куркумін та ін.), має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні властивості.
Екстракт босвелії тисячоліттями застосовується у традиційній індійській медицині — Аюрведі при запаленні суглобів. Він ефективно усуває ранкову скутість. Активні компоненти босвелії сприяють гальмуванню запальних процесів у сполучних тканинах і суглобах, зменшенню набряків. Босвелія має антисептичні властивості, виявляє заспокійливий ефект на нервову систему.
Екстракт виноградних кісточок чинить антиоксидантну та протизапальну дію (завдяки наявності у його складі олігопроантоціанідів), сприяє зменшенню вираженості інтоксикаційних процесів в організмі, покращенню еластичності й тонусу судин та шкіри.
Артритозамін сприяє:
– відновленню хрящової тканини та утворенню міжхрящової змазки;
– поліпшенню еластичності та рухомості суглобів;
– зниженню напруги в суглобах;
– підвищенню стійкості хрящової тканини при значних фізичних навантаженнях;
– здійсненню антиоксидантного захисту.
Рекомендації з вживання
Артритозамін рекомендовано вживати в якості джерела глюкозаміну і хондроїтину при артриті, артрозі, остеохондрозі, запально-дегенеративних захворюваннях суглобів і кісток, для підтримки здорових суглобів та хрящів при заняттях спортом. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату. Має хондропротекторні, протизапальні, протинабрякові, знеболювальні та відновлювальні властивості.
Спосіб вживання: дорослим та дітям з 12 років по 1 таблетці 2–3 рази на добу під час прийому їжі. Курс вживання 2 міс, 2–3 рази на рік. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком використання рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.
Протипоказання
підвищена особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.
Умови зберігання
при кімнатній температурі.
В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Артритозамін (Artritosamin) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Артритозамін — комплекс із натуральних компонентів, які сприятливо впливають на опорно-рухову систему, зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси, сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобів.
Глюкозаміну сульфат — природна речовина, основний субстрат синтезу глікозаміногліканів, є своєрідним «будівельним матеріалом» для ушкодженої хрящової тканини й компонентів внутрішньосуглобової змазки. Глюкозаміну сульфат бере участь у створенні сухожилля і сполучних тканин, шкіри, кісток, відіграє важливу роль у підтримці функціонального стану суглобового хряща.
Хондроїтину сульфат сприяє збереженню та формуванню хрящової та кісткової тканини. Він накопичується у тканинах опорно-рухового апарату (суглобовому хрящі й синовіальній рідині), тим самим підвищуючи пружно-еластичні властивості хряща, пригнічуючи запальні процеси. Останні наукові дані свідчать про те, що через синовіальну рідину (внутрішньосуглобову змазку) проходить інтенсивний обмін речовин, тобто живлення суглобового хряща.
Метилсульфонілметан (МСМ) — органічне джерело сірки — є важливим компонентом у складі Артритозаміну, що підвищує його ефективність при запально-дегенеративних ураженнях опорно-рухового апарату. МСМ відіграє важливу роль у формуванні м’язів, зв’язок, хрящів, нігтів, волосся та шкіри.
Вітамін Е має антиоксидантні властивості, запобігає негативній дії вільних радикалів, у тому числі й у хрящовій тканині.
Екстракт турмерику містить біологічно активні сполуки (леткі жирні кислоти, куркумін та ін.), має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні властивості.
Екстракт босвелії тисячоліттями застосовується у традиційній індійській медицині — Аюрведі при запаленні суглобів. Він ефективно усуває ранкову скутість. Активні компоненти босвелії сприяють гальмуванню запальних процесів у сполучних тканинах і суглобах, зменшенню набряків. Босвелія має антисептичні властивості, виявляє заспокійливий ефект на нервову систему.
Екстракт виноградних кісточок чинить антиоксидантну та протизапальну дію (завдяки наявності у його складі олігопроантоціанідів), сприяє зменшенню вираженості інтоксикаційних процесів в організмі, покращенню еластичності й тонусу судин та шкіри.
Артритозамін сприяє:
– відновленню хрящової тканини та утворенню міжхрящової змазки;
– поліпшенню еластичності та рухомості суглобів;
– зниженню напруги в суглобах;
– підвищенню стійкості хрящової тканини при значних фізичних навантаженнях;
– здійсненню антиоксидантного захисту.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
Артритозамін рекомендовано вживати в якості джерела глюкозаміну і хондроїтину при артриті, артрозі, остеохондрозі, запально-дегенеративних захворюваннях суглобів і кісток, для підтримки здорових суглобів та хрящів при заняттях спортом. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату. Має хондропротекторні, протизапальні, протинабрякові, знеболювальні та відновлювальні властивості.
Спосіб вживання: дорослим та дітям з 12 років по 1 таблетці 2–3 рази на добу під час прийому їжі. Курс вживання 2 міс, 2–3 рази на рік. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком використання рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
підвищена особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при кімнатній температурі.