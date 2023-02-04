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Артритозамін (Artritosamin) (319328) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артритозамін (Artritosamin)
Ціна в місті Київ
від 396,50 грн
Без рецепта
60 шт від 396,50 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 28 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба

Артритозамін інструкція із застосування

Характеристика

Артритозамін — комплекс із натуральних компонентів, які сприятливо впливають на опорно-рухову систему, зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси, сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобів.
Глюкозаміну сульфат — природна речовина, основний субстрат синтезу глікозаміногліканів, є своєрідним «будівельним матеріалом» для ушкодженої хрящової тканини й компонентів внутрішньосуглобової змазки. Глюкозаміну сульфат бере участь у створенні сухожилля і сполучних тканин, шкіри, кісток, відіграє важливу роль у підтримці функціонального стану суглобового хряща.
Хондроїтину сульфат сприяє збереженню та формуванню хрящової та кісткової тканини. Він накопичується у тканинах опорно-рухового апарату (суглобовому хрящі й синовіальній рідині), тим самим підвищуючи пружно-еластичні властивості хряща, пригнічуючи запальні процеси. Останні наукові дані свідчать про те, що через синовіальну рідину (внутрішньосуглобову змазку) проходить інтенсивний обмін речовин, тобто живлення суглобового хряща.
Метилсульфонілметан (МСМ) — органічне джерело сірки — є важливим компонентом у складі Артритозаміну, що підвищує його ефективність при запально-дегенеративних ураженнях опорно-рухового апарату. МСМ відіграє важливу роль у формуванні м’язів, зв’язок, хрящів, нігтів, волосся та шкіри.
Вітамін Е має антиоксидантні властивості, запобігає негативній дії вільних радикалів, у тому числі й у хрящовій тканині.
Екстракт турмерику містить біологічно активні сполуки (леткі жирні кислоти, куркумін та ін.), має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні властивості.
Екстракт босвелії тисячоліттями застосовується у традиційній індійській медицині — Аюрведі при запаленні суглобів. Він ефективно усуває ранкову скутість. Активні компоненти босвелії сприяють гальмуванню запальних процесів у сполучних тканинах і суглобах, зменшенню набряків. Босвелія має антисептичні властивості, виявляє заспокійливий ефект на нервову систему.
Екстракт виноградних кісточок чинить антиоксидантну та протизапальну дію (завдяки наявності у його складі олігопроантоціанідів), сприяє зменшенню вираженості інтоксикаційних процесів в організмі, покращенню еластичності й тонусу судин та шкіри.
Артритозамін сприяє:
– відновленню хрящової тканини та утворенню міжхрящової змазки;
– поліпшенню еластичності та рухомості суглобів;
– зниженню напруги в суглобах;
– підвищенню стійкості хрящової тканини при значних фізичних навантаженнях;
– здійсненню антиоксидантного захисту.

Рекомендації з вживання

Артритозамін рекомендовано вживати в якості джерела глюкозаміну і хондроїтину при артриті, артрозі, остеохондрозі, запально-дегенеративних захворюваннях суглобів і кісток, для підтримки здорових суглобів та хрящів при заняттях спортом. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату. Має хондропротекторні, протизапальні, протинабрякові, знеболювальні та відновлювальні властивості.
Спосіб вживання: дорослим та дітям з 12 років по 1 таблетці 2–3 рази на добу під час прийому їжі. Курс вживання 2 міс, 2–3 рази на рік. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком використання рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

підвищена особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.

Умови зберігання

при кімнатній температурі.

Артритозамін
Артритозамін таблетки, №60
від 396,50 грн
В наявності в 28 аптеках
Ціни в аптеках
Артритозамін
Артритозамін таблетки, №60
від 396,50 грн
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Коментарі (1)
Алексей Музыченко
04.02.2023 00:00

В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Артритозамін (Artritosamin) була представлена наступна інформація

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Артритозамін — комплекс із натуральних компонентів, які сприятливо впливають на опорно-рухову систему, зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси, сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобів.
Глюкозаміну сульфат — природна речовина, основний субстрат синтезу глікозаміногліканів, є своєрідним «будівельним матеріалом» для ушкодженої хрящової тканини й компонентів внутрішньосуглобової змазки. Глюкозаміну сульфат бере участь у створенні сухожилля і сполучних тканин, шкіри, кісток, відіграє важливу роль у підтримці функціонального стану суглобового хряща.
Хондроїтину сульфат сприяє збереженню та формуванню хрящової та кісткової тканини. Він накопичується у тканинах опорно-рухового апарату (суглобовому хрящі й синовіальній рідині), тим самим підвищуючи пружно-еластичні властивості хряща, пригнічуючи запальні процеси. Останні наукові дані свідчать про те, що через синовіальну рідину (внутрішньосуглобову змазку) проходить інтенсивний обмін речовин, тобто живлення суглобового хряща.
Метилсульфонілметан (МСМ) — органічне джерело сірки — є важливим компонентом у складі Артритозаміну, що підвищує його ефективність при запально-дегенеративних ураженнях опорно-рухового апарату. МСМ відіграє важливу роль у формуванні м’язів, зв’язок, хрящів, нігтів, волосся та шкіри.
Вітамін Е має антиоксидантні властивості, запобігає негативній дії вільних радикалів, у тому числі й у хрящовій тканині.
Екстракт турмерику містить біологічно активні сполуки (леткі жирні кислоти, куркумін та ін.), має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні властивості.
Екстракт босвелії тисячоліттями застосовується у традиційній індійській медицині — Аюрведі при запаленні суглобів. Він ефективно усуває ранкову скутість. Активні компоненти босвелії сприяють гальмуванню запальних процесів у сполучних тканинах і суглобах, зменшенню набряків. Босвелія має антисептичні властивості, виявляє заспокійливий ефект на нервову систему.
Екстракт виноградних кісточок чинить антиоксидантну та протизапальну дію (завдяки наявності у його складі олігопроантоціанідів), сприяє зменшенню вираженості інтоксикаційних процесів в організмі, покращенню еластичності й тонусу судин та шкіри.
Артритозамін сприяє:
– відновленню хрящової тканини та утворенню міжхрящової змазки;
– поліпшенню еластичності та рухомості суглобів;
– зниженню напруги в суглобах;
– підвищенню стійкості хрящової тканини при значних фізичних навантаженнях;
– здійсненню антиоксидантного захисту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:

Артритозамін рекомендовано вживати в якості джерела глюкозаміну і хондроїтину при артриті, артрозі, остеохондрозі, запально-дегенеративних захворюваннях суглобів і кісток, для підтримки здорових суглобів та хрящів при заняттях спортом. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату. Має хондропротекторні, протизапальні, протинабрякові, знеболювальні та відновлювальні властивості.
Спосіб вживання: дорослим та дітям з 12 років по 1 таблетці 2–3 рази на добу під час прийому їжі. Курс вживання 2 міс, 2–3 рази на рік. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком використання рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

підвищена особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

при кімнатній температурі.