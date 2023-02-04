Артритозамін — комплекс із натуральних компонентів, які сприятливо впливають на опорно-рухову систему, зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси, сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобів.

Глюкозаміну сульфат — природна речовина, основний субстрат синтезу глікозаміногліканів, є своєрідним «будівельним матеріалом» для ушкодженої хрящової тканини й компонентів внутрішньосуглобової змазки. Глюкозаміну сульфат бере участь у створенні сухожилля і сполучних тканин, шкіри, кісток, відіграє важливу роль у підтримці функціонального стану суглобового хряща.

Хондроїтину сульфат сприяє збереженню та формуванню хрящової та кісткової тканини. Він накопичується у тканинах опорно-рухового апарату (суглобовому хрящі й синовіальній рідині), тим самим підвищуючи пружно-еластичні властивості хряща, пригнічуючи запальні процеси. Останні наукові дані свідчать про те, що через синовіальну рідину (внутрішньосуглобову змазку) проходить інтенсивний обмін речовин, тобто живлення суглобового хряща.

Метилсульфонілметан (МСМ) — органічне джерело сірки — є важливим компонентом у складі Артритозаміну, що підвищує його ефективність при запально-дегенеративних ураженнях опорно-рухового апарату. МСМ відіграє важливу роль у формуванні м’язів, зв’язок, хрящів, нігтів, волосся та шкіри.

Вітамін Е має антиоксидантні властивості, запобігає негативній дії вільних радикалів, у тому числі й у хрящовій тканині.

Екстракт турмерику містить біологічно активні сполуки (леткі жирні кислоти, куркумін та ін.), має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні властивості.

Екстракт босвелії тисячоліттями застосовується у традиційній індійській медицині — Аюрведі при запаленні суглобів. Він ефективно усуває ранкову скутість. Активні компоненти босвелії сприяють гальмуванню запальних процесів у сполучних тканинах і суглобах, зменшенню набряків. Босвелія має антисептичні властивості, виявляє заспокійливий ефект на нервову систему.

Екстракт виноградних кісточок чинить антиоксидантну та протизапальну дію (завдяки наявності у його складі олігопроантоціанідів), сприяє зменшенню вираженості інтоксикаційних процесів в організмі, покращенню еластичності й тонусу судин та шкіри.

Артритозамін сприяє:

– відновленню хрящової тканини та утворенню міжхрящової змазки;

– поліпшенню еластичності та рухомості суглобів;

– зниженню напруги в суглобах;

– підвищенню стійкості хрящової тканини при значних фізичних навантаженнях;

– здійсненню антиоксидантного захисту.