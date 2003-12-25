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Гепавит (319325) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепавит
Ціна в місті Київ
від 67,50 грн
Без рецепта
80 шт від 67,50 грн 40 шт від 30,80 грн
В наявності в 9 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003

Гепавит інструкція із застосування

Склад

  • подрібнені плоди розторопші — 150 мг,
  • екстракт силібіну (силімарину) — 20 мг.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по 2 таблетки 2 рази на день під час їжі.

Гепавіт
Гепавіт таблетки 0.5 г, №80
від 67,50 грн
В наявності в 9 аптеках
Ціни в аптеках
Гепавіт
Гепавіт таблетки 0.5 г, №80
від 67,50 грн
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