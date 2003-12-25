Гепавит (319325) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 67,50 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003
Гепавит інструкція із застосування
Склад
- подрібнені плоди розторопші — 150 мг,
- екстракт силібіну (силімарину) — 20 мг.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 12 років по 2 таблетки 2 рази на день під час їжі.
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