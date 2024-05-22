Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАнтипохмелін (Antippohmelin) Антипохмелін (Antippohmelin) (319315) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 22,96 грн Без рецепта 10 шт від 22,96 грн 20 шт від 58,96 грн В наявності в 18 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Евро плюс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму