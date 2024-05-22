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Антипохмелін (Antippohmelin) (319315) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антипохмелін (Antippohmelin)
Ціна в місті Київ
від 22,96 грн
Без рецепта
10 шт від 22,96 грн 20 шт від 58,96 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму