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Доппельгерц актив гінкго білоба (319308) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Доппельгерц актив гінкго білоба
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 30 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
30 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку