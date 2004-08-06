Одним з найбільш досліджених представників фосфоліпідів є лецитин (центролекс-Ф) — речовина, незамінна для людського організму, основний «будівельний» елемент клітинних мембран. У великій кількості лецитин міститься в мозку, печінці, в оболонці нервових волокон.

Вплив лецитину на організм людини великий:

є найважливішим будівельним матеріалом для мозку (розсіяний склероз, зниження пам’яті та інші порушення мозкової діяльності зазвичай супроводжуються зниженим вмістом лецитину в організмі людини; нестача лецитину у дітей призводить до розсіяної уваги, низької здатності до навчання);

знижує рівень холестерину і концентрацію жирних кислот у крові, допомагає очистити від холестеринових бляшок стінки судин;

допомагає засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, Д, Е і К, необхідних для харчування всіх клітин організму (лецитин допомагає організму виробляти енергію, його нестача часто спостерігається при великих фізичних навантаженнях).

Основна діюча біологічно активна речовина розторопші – силимарин, крім того, в ній присутні такі мікроелементи як цинк, мідь, селен, вся група жиророзчинних вітамінів, кверцетин, поліненасичені жирні кислоти, деякі амінокислоти, флаволігнани та ін. компоненти зумовлюють багатобічне вживання розторопші. Силимарин має виражену гепатопротекторну (що захищає) та відновлюючу клітини печінки дію, надає антиоксидантний, детоксикаційний (знешкоджує токсини та отрути) ефект, покращує метаболічні процеси в печінці, підвищуючи її стійкість до несприятливих факторів, прискорює регенерацію клітин печінки після її пошкодження, токсичних впливів і перенесених інфекційних захворювань.