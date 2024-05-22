Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоГінко прим (Ginko PRIM) Гінко прим (Ginko PRIM) (319227) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 418,27 грн Без рецепта 60 шт від 418,27 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Валмарк Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного