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Гінко прим (Ginko PRIM) (319227) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гінко прим (Ginko PRIM)
Ціна в місті Київ
від 418,27 грн
Без рецепта
60 шт від 418,27 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного