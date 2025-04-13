Імплантат ін`єктний Діарт (Implant Injection Diart)
2 препарати
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ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 1 мл з 2-ма голками 21g №1Юрія-Фарм
ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 2 мл з 2-ма голками 21g №1Юрія-Фарм
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Юрія-Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,8 %
Об'єм
1 мл
Медичні вироби
Реєстрація
13568/2014 від 05.12.2014