Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для встановлення катетера (Needle for catheter installation) Голка для встановлення катетера (Needle for catheter installation) (318943) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 61,93 грн Без рецепта 1 шт від 61,93 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Кв-3 (2,0 х 1,5) Медичні вироби інші голки