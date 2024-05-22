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Голка для встановлення катетера (Needle for catheter installation) (318943) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка для встановлення катетера (Needle for catheter installation)
Ціна в місті Київ
від 61,93 грн
Без рецепта
1 шт від 61,93 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Кв-3 (2,0 х 1,5)
Медичні вироби
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