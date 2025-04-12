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Фартух медичний (Apron medical)
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ
Пвх - 180 г/м2 125 см стерильн. №1
Технокомплекс
від
91,05
грн
в 1 аптеці
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ФАРТУХ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ MEDENA
№5 №1
Тотус-Фарм
від
92,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
ПВХ - 180 г/м2
№5
Пакування
125 см
Виробник
Технокомплекс Фирма
Тотус-Фарм
Ціни в
Київ
від
91,05
грн
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Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
Пвх - 180 г/м2
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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