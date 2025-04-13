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Держатель Вакумед

УТРИМУВАЧ (ПЕРЕХІДНИК) VACUMED® (З PP ДЛЯ ВАКУУМНИХ ПРОБІРОК) нестерильна №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 2,00 грн
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Нестерильна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012