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Держатель Вакумед
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Нестерильна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інші комплектуючі
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
2,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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