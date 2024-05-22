Медичні виробиЗасоби особистої гігієниЗасоби для інтимної гігієниГель для інтимної гігієни Дейлі Інтимо+мед (Gel for intimate hygiene Daily Intimo+med) Гель для інтимної гігієни Дейлі Інтимо+мед (Gel for intimate hygiene Daily Intimo+med) (318381) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 133,86 грн Без рецепта 1 шт від 133,86 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 200 мл Медичні вироби Засоби для інтимної гігієни