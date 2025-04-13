Нічний пластир посиленої дії Контрактубекс ― це медичний продукт із подвійним механізмом дії для ефективного лікування при свіжих шрамах після закриття рани. Накладення пластирів протягом не менше 3 міс запобігає надмірній опуклості й різкому забарвленню шрамів. Пластир також захищає чутливу ділянку шраму і зменшує вираженість станів, якщо шрам свербить, пече або тягне, ― відчуттів, якими часто супроводжується рубцювання. Гіпоалергенний пластир ― м’який, тонкий і гнучкий, підходить для використання на будь-якій ділянці тіла. Для досягнення найкращого можливого результату ― ледь видимого шраму, який не привертає уваги, ― використання пластиру слід почати, як тільки закриється рана чи знімуть шви.

Цей пластир можна використовувати для зменшення забарвлення та опуклості старих шрамів, щоб зробити їх гладкими, ― це також стосується гіпертрофічних рубців і келоїдів.

Двошарова композиція Нічного пластиру посиленої дії зумовлює подвійний вплив, результатом якого є регуляція процесу рубцювання: пластир запобігає формуванню надлишкових рубців, одночасно покращуючи колір і якість нової тканини, роблячи її гладкою та м’якою.

1. Оклюзійний ефект: м’яке покриття з повітряних мікропухирців, розроблене спеціально, щоб зменшити трансепідермальну втрату води тканиною рубця з метою підтримки в ділянці пошкодженої шкіри збалансованого середовища, яке утримує вологу. Крім того, м’який матеріал у вигляді піни захищає чутливу тканину рубця.

2. Вивільнення активних речовин у матриці активного вивільнення, що входить до складу липкого шару, в якому містяться добре відомі лікарські речовини торгової марки Контрактубекс: цефалін і алантоїн. Після накладення пластиру на шкіру ці речовини поступово вивільняються протягом декількох годин.

Подвійний механізм дії регулює процес рубцювання, запобігаючи надмірному рубцюванню і роблячи тканину рубця м’якшою, більш гладкою та еластичною.