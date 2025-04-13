ПЛАСТИР НІЧНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ CONTRACTUBEX® (OVERNIGHT INTENSIVE PATCH CONTRACTUBEX®)
ПЛАСТИР НІЧНИЙ ІНТЕНСИВНИЙ CONTRACTUBEX інструкція із застосування
Характеристика
Нічний пластир посиленої дії Контрактубекс ― це медичний продукт із подвійним механізмом дії для ефективного лікування при свіжих шрамах після закриття рани. Накладення пластирів протягом не менше 3 міс запобігає надмірній опуклості й різкому забарвленню шрамів. Пластир також захищає чутливу ділянку шраму і зменшує вираженість станів, якщо шрам свербить, пече або тягне, ― відчуттів, якими часто супроводжується рубцювання. Гіпоалергенний пластир ― м’який, тонкий і гнучкий, підходить для використання на будь-якій ділянці тіла. Для досягнення найкращого можливого результату ― ледь видимого шраму, який не привертає уваги, ― використання пластиру слід почати, як тільки закриється рана чи знімуть шви.
Цей пластир можна використовувати для зменшення забарвлення та опуклості старих шрамів, щоб зробити їх гладкими, ― це також стосується гіпертрофічних рубців і келоїдів.
Двошарова композиція Нічного пластиру посиленої дії зумовлює подвійний вплив, результатом якого є регуляція процесу рубцювання: пластир запобігає формуванню надлишкових рубців, одночасно покращуючи колір і якість нової тканини, роблячи її гладкою та м’якою.
1. Оклюзійний ефект: м’яке покриття з повітряних мікропухирців, розроблене спеціально, щоб зменшити трансепідермальну втрату води тканиною рубця з метою підтримки в ділянці пошкодженої шкіри збалансованого середовища, яке утримує вологу. Крім того, м’який матеріал у вигляді піни захищає чутливу тканину рубця.
2. Вивільнення активних речовин у матриці активного вивільнення, що входить до складу липкого шару, в якому містяться добре відомі лікарські речовини торгової марки Контрактубекс: цефалін і алантоїн. Після накладення пластиру на шкіру ці речовини поступово вивільняються протягом декількох годин.
Подвійний механізм дії регулює процес рубцювання, запобігаючи надмірному рубцюванню і роблячи тканину рубця м’якшою, більш гладкою та еластичною.
Рекомендації по використанню
ретельно промити й осушити ділянку шраму. Переконатися, що рана повністю затяглася і шкіра навколо не пошкоджена.
Відкрити упаковку і вийняти Нічний пластир посиленої дії.
Зняти прозору плівку з липкої поверхні пластиру.
Не торкатися липкої поверхні перед її накладанням.
Накласти пластир так, щоб повністю закрити шрам.
Для меншого шраму можна вирізати пластир потрібного розміру чистими ножицями. Вирізати до зняття прозорої плівки.
На великі рубці накладають пластирі впритул один до одного.
Тримати пластир на рубці вночі не менше 6 і не більше 12 год, оскільки вночі процес регенерації шкіри особливо активний.
Зняти пластир вранці й утилізувти його, оскільки пластирі не використовують повторно.
Краще накладати свіжий пластир щодоби протягом не менше 3 міс.
Особливості застосування
не накладати пластир на відкриті рани.
Не накладати на слизову оболонку чи навколо неї.
Не накладати на шкіру із запальним процесом.
Не застосовувати препарат при чутливості до акрилату, цефаліну або алантоїну.
Якщо постійно відчувається дискомфорт або роздратування, слід припинити використання пластиру і звернутися до дерматолога чи іншого лікаря.
Якщо необхідно порізати пластир за розмірами шраму, то залишок слід використовувати протягом 14 днів.
Не застосовувати препарат у дітей віком до 3 років.
Ексклюзивний дистриб’ютор: ПрАТ «Натурфарм», вул. Лісова, 30 А, м. Київ, Пуща-Водиця, 04075; тел.: (044) 401-81-03.
Постачальник: Альпен Фарма АГ (Швейцарія).