Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний Славна (Surgical surgical clothing and coatings set Slavna)
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№40 для урологічних операцій №1Технокомплекс
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№41 для урологічних операцій №1Технокомплекс
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№32 для урологічних операцій №1Технокомплекс
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№39 для урологічних операцій №1Технокомплекс
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Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
№5/б (l)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби