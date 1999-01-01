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Витратні матеріали
комплекти хірургічні
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ АРТРОСКОПІЇ "СЛАВНА" СТЕРИЛЬНИЙ
№16 №1
Технокомплекс
від
859,90
грн
в 285 аптеках
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№57 №1
Технокомплекс
від
344,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№49 дитячий №1
Технокомплекс
від
713,90
грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ АРТРОСКОПІЇ "СЛАВНА" СТЕРИЛЬНИЙ
№ 1/б №1
Технокомплекс
від
781,50
грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКТ ХІРУРГІЧНИЙ "КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ"
Стерильн. №1
Неман
від
1650,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Комплект одягу медичний та покриття операційна лапароскопія
№1
ЛТИ ООО
від
1275,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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КОМПЛЕКТ ХІРУРГІЧНИЙ "АНГІОГРАФІЧНИЙ"
Стерильн. №1
Неман
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М10 для відвідувачів №1
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№5/б (l) №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№40 для урологічних операцій №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№39 для урологічних операцій №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№32 для урологічних операцій №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М1 накидка для відвідувачів №1
МОДУЛЬ-М ЧП
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№41 для урологічних операцій №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М11 №1
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М13 vacutainer для взяття крові №1
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М15 №1
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М16 з покр. н/стер. 200 х 80 см №1
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М23 №1
Немає в наявності
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НАБІР МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ
М24 для гінекологічних узд №1
Немає в наявності
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№41
№49
№5/Б (L)
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Пакування
1780104
Виробник
Модуль-М
Неман
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
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