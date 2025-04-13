антиколікові пляшечки

Пляшка протиколікова Канпол Чисте скло

ПЛЯШКА АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" "ЧИСТЕ СКЛО" 79/001, Easy Start 120 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 79,87 грн
В 5 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Canpol
Форма випуску
79/001, easy start
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби