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антиколікові пляшечки
Пляшка протиколікова Канпол Чисте скло
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від
79,87
грн
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Характеристики
Виробник
Canpol
Форма випуску
79/001, easy start
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
антиколікові пляшечки
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
79,87
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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