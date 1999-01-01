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ПЛЯШКА ДЕКОРОВАНА З СИЛІКОНОВОЮ СОСКОЮ ТА РУЧКАМИ "TOPO buono"
Gt160 r 120 мл скляна №1
Syryca
від
46,90
грн
в 1075 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/204 300 мл кольорові звірята №1
Canpol
від
173,40
грн
в 421 аптеці
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/206 240 мл кольорові звірята №1
Canpol
від
103,76
грн
в 218 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy100/01 anti-colic 125 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від
302,72
грн
в 137 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
35/231_blu, easystart, антикол. з широким отвором 120 мл pp bonjour paris - синя №1
Canpol
від
193,38
грн
в 102 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy103/01 anti-colic 260 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від
378,00
грн
в 98 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
35/231_pin, easystart, антикол з широким отвором 120 мл pp bonjour paris - рожева №1
від
272,00
грн
в 98 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf810/14 125 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
295,90
грн
в 60 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf813/14 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
250,90
грн
в 58 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf816/17 330 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
269,90
грн
в 57 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
35/232_blu, easystart, антикол з широким отвором 240 мл pp bonjour paris - синя №1
Canpol
від
206,30
грн
в 55 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
35/232_pin, easystart, антикол з широким отвором 240 мл pp bonjour paris - рожева №1
від
206,30
грн
в 54 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
35/239 easystart gold, антикол. з широким отвором 120 мл блакитна №1
Canpol
від
233,60
грн
в 42 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
35/240 easystart gold, антикол з широким отвором 240 мл блакитна №1
Canpol
від
250,80
грн
в 30 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
35/240 easystart gold, антикол з широким отвором 240 мл рожева №1
Canpol
від
250,80
грн
в 21 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
35/239 easystart gold, антикол. з широким отвором 120 мл рожева №1
Canpol
від
233,60
грн
в 21 аптеці інших міст
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/205 120 мл кольорові звірята №1
Canpol
від
73,80
грн
в 14 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy106/01 anti-colic 330 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від
340,66
грн
в 10 аптеках
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/216 120 мл newborn baby №1
Canpol
від
155,90
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
35/220, з шир. отвором toys, зелений коник 120 мл антиколікова, easystart №1
Canpol
від
191,09
грн
в 6 аптеках інших міст
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Форма випуску
1/098, антіколіковая
35/204
35/205
35/206
35/216
35/216, з широким отвором
35/217
35/217, з широким отвором
35/218_promexp, з шир. отвором
35/220, з шир. отвором
35/221, з шир. отвором..
35/222, з широким отвором
35/226 EasyStart, антикол.
35/227 EasyStart, антикол.
35/228 EasyStart, антикол.
35/231_blu, EasySt, антикол
35/231_pin, EasyStart, антикол
35/232_blu, EasyStart, антикол
35/232_pin, EasyStart, антикол
35/233_blu, EasyStart, антикол
35/233_pin, EasyStart, антикол
35/234_blu, EasyStart, антикол
35/234_pin, EasyStart, антикол
35/239 EasyStart GOLD, антикол
35/240 EasyStart GOLD, антикол
57/305, антикол.
79/001, Easy Start
GT160 R
GT280 R
SCF560/27 Classic+
SCF566/17, Classic+
SCF810/14
SCF810/24
SCF813/14
SCF813/27
SCF816/17
SCF821/13, Anti-Colic
SCY100/01 Anti-Colic
SCY103/01 Anti-Colic
SCY106/01 Anti-Colic
Стандарт/Essential
антіколікова
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Пакування
60 мл
120 мл
125 мл
240 мл
260 мл
300 мл
330 мл
Haberman 260 мл
Little Cutie 120 мл
Newborn baby, бежеве серце 120 мл
Newborn baby, бежеве серце 240 мл
Newborn baby, рожеві квіти 120 мл
Newborn baby, рожеві квіти 240 мл
Newborn baby, сині зірки 120 мл
Newborn baby, сині зірки 240 мл
Toys, зелений коник 120 мл
Toys, рожева лялька 120 мл
Toys, рожева лялька 300 мл
Toys, синя машина 120 мл
Toys, синя машина 240 мл
Скло 120 мл
Скло 240 мл
з клапаном AirFree 260 мл
з широким отвором 120 мл
з широким отвором 240 мл
пластик 150 мл
пластик 270 мл
пластик 330 мл
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Виробник
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Canpol
Philips Consumer Lifestyle
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Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
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