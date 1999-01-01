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ПЛЯШКА ДЕКОРОВАНА З СИЛІКОНОВОЮ СОСКОЮ ТА РУЧКАМИ "TOPO buono"
ПЛЯШКА ДЕКОРОВАНА З СИЛІКОНОВОЮ СОСКОЮ ТА РУЧКАМИ "TOPO buono"
Gt160 r 120 мл скляна №1
Syryca
від 46,90 грн
в 1075 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/204 300 мл кольорові звірята №1
Canpol
від 173,40 грн
в 421 аптеці
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/206 240 мл кольорові звірята №1
Canpol
від 103,76 грн
в 218 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy100/01 anti-colic 125 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від 302,72 грн
в 137 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/231_blu, easystart, антикол. з широким отвором 120 мл pp bonjour paris - синя №1
Canpol
від 193,38 грн
в 102 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy103/01 anti-colic 260 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від 378,00 грн
в 98 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/231_pin, easystart, антикол з широким отвором 120 мл pp bonjour paris - рожева №1
від 272,00 грн
в 98 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf810/14 125 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від 295,90 грн
в 60 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf813/14 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від 250,90 грн
в 58 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ANTI-COLIC
Scf816/17 330 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від 269,90 грн
в 57 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/232_blu, easystart, антикол з широким отвором 240 мл pp bonjour paris - синя №1
Canpol
від 206,30 грн
в 55 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/232_pin, easystart, антикол з широким отвором 240 мл pp bonjour paris - рожева №1
від 206,30 грн
в 54 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/239 easystart gold, антикол. з широким отвором 120 мл блакитна №1
Canpol
від 233,60 грн
в 42 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/240 easystart gold, антикол з широким отвором 240 мл блакитна №1
Canpol
від 250,80 грн
в 30 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/240 easystart gold, антикол з широким отвором 240 мл рожева №1
Canpol
від 250,80 грн
в 21 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/239 easystart gold, антикол. з широким отвором 120 мл рожева №1
Canpol
від 233,60 грн
в 21 аптеці інших міст
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/205 120 мл кольорові звірята №1
Canpol
від 73,80 грн
в 14 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy106/01 anti-colic 330 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від 340,66 грн
в 10 аптеках
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ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
ПЛЯШКА З ШИРОКИМ ОТВОРОМ АНТИКОЛІКОВА "CANPOL BABIES" EasyStart
35/216 120 мл newborn baby №1
Canpol
від 155,90 грн
в 7 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
35/220, з шир. отвором toys, зелений коник 120 мл антиколікова, easystart №1
Canpol
від 191,09 грн
в 6 аптеках інших міст
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