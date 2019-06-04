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Бандаж післяопераційний абдомінальний (318141) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж післяопераційний абдомінальний
Ціна в місті Київ
від 426,30 грн
Без рецепта
1 шт від 426,30 грн 1 шт від 493,90 грн 1 шт від 750,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Eb-501
Медичні вироби
бандажі післяопераційні
Реєстраційне посвідчення
1В від 04.06.2019