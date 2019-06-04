Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБандаж післяопераційний абдомінальний Бандаж післяопераційний абдомінальний (318141) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 426,30 грн Без рецепта 1 шт від 426,30 грн 1 шт від 493,90 грн 1 шт від 750,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Волсмарт Форма випуску Eb-501 Медичні вироби бандажі післяопераційні Реєстраційне посвідчення 1В від 04.06.2019