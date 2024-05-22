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Бандаж для підтримки внутрішніх органів (318140) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж для підтримки внутрішніх органів
Ціна в місті Київ
від 1069,16 грн
Без рецепта
1 шт від 1069,16 грн 1 шт від 601,60 грн 1 шт від 1084,29 грн 1 шт від 1069,16 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
2040, розмір 4
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі підтримуючі