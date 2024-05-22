Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБандаж для підтримки внутрішніх органів Бандаж для підтримки внутрішніх органів (318140) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1069,16 грн Без рецепта 1 шт від 1069,16 грн 1 шт від 601,60 грн 1 шт від 1084,29 грн 1 шт від 1069,16 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Торговий Дім Алком Форма випуску 2040, розмір 4 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі підтримуючі