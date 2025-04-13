Ємність для забору сечі Урі-бокс
2 препарати
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою індивідуальна упаковка 120 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1F.L. MEDICAL s.r.l.
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою, з системою аспірації для вакуумных пробірок 120 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1F.L. MEDICAL s.r.l.
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Pp, з кришкою
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012