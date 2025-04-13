ємності для збору калу стерильні

Ємність для забору калу Фек-бокс нью

3 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ)
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ)
60 мл стерильн. №1
Plasti Lab
від 9,71 грн
в 21 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
Стерильна, в індивідуальній упаковці 60 мл №1
Plasti Lab
від 3,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
60 мл стерильн. №1
Plasti Lab
Немає в наявності
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 3,00 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Plasti Lab
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
60 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12972/2013 від 16.08.2013