Ємність для забору калу Фек-бокс нью
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
Стерильна, в індивідуальній упаковці 60 мл №1Plasti Lab
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, З ПАПЕРОВОЮ ЕТИКЕТКОЮ)
60 мл стерильн. №1Plasti Lab
Ціни в містах поряд
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Характеристики
Виробник
Plasti Lab
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
60 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12972/2013 від 16.08.2013