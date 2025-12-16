пластирі спеціальні

Лейкопластир Піннатріт

ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ "PinnaTreat" 10 см х 18 см №1
від 13,00 грн
Характеристики
Виробник
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Медичні вироби
Форма випуску
10 см х 18 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
14350/2014 від 07.11.2014