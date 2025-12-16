Київ
пластирі інші
Лейкопластир Піннабакт
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
14,27
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Медичні вироби
пластирі інші
Форма випуску
72 мм х 19 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Реєстрація
14350/2014 від 07.11.2014
