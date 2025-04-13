Посуд лабораторний

Тримач (Holder)

ТРИМАЧ (ХОЛДЕР) "ВОЛЕС" стандартний прозорий №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1,60 грн
В 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Great Mountain Medical Instruments
Форма випуску
Стандартний
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби