Милиці

МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ (SPIKE ALUMINUM ELBOW)

МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 471,00 грн
В 1414 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ТМП Груп
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12564/2013 від 08.04.2013