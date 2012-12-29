Вимірювач артеріального тиску (Blood pressure meter) (317492) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 1372,79 грн
Без рецепта
1 шт від 1372,79 грн 1 шт від 1739,12 грн 1 шт від 582,62 грн 1 шт від 587,72 грн 1 шт від 1476,34 грн 1 шт від 1168,50 грн 1 шт від 1265,85 грн 1 шт від 2429,64 грн 1 шт від 1263,15 грн 1 шт від 1052,44 грн 1 шт від 2299,40 грн 1 шт від 1240,41 грн 1 шт від 1390,00 грн 1 шт від 1636,19 грн 1 шт від 1020,30 грн 1 шт від 2068,27 грн 1 шт від 2383,39 грн 1 шт від 1588,91 грн 1 шт від 922,21 грн 1 шт від 459,78 грн 1 шт від 438,00 грн 1 шт від 2101,00 грн 1 шт від 943,41 грн 1 шт від 1060,91 грн 1 шт від 969,74 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Bp a2 classic
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
048/19/MD від 07.07.2020