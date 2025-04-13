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Катетер пупковий Апексмед
2 препарати
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КАТЕТЕР ПУПКОВИЙ APEXMED
Cr/fr 8 №1
Apexmed International
Немає в наявності
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КАТЕТЕР ПУПКОВИЙ APEXMED
Cr/fr 6 №1
Apexmed International
Немає в наявності
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Форма випуску
Cr/Fr 6
Cr/Fr 8
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Apexmed International
Форма випуску
Cr/fr 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні
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