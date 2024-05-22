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Бинт еластичний стрічковий високої розтяжності (316978) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт еластичний стрічковий високої розтяжності
Ціна в місті Київ
від 94,70 грн
Без рецепта
1 шт від 94,70 грн 1 шт від 34,25 грн 1 шт від 32,50 грн 1 шт від 20,40 грн 1 шт від 40,70 грн 1 шт від 57,50 грн 1 шт від 42,00 грн 1 шт від 91,70 грн 1 шт від 31,10 грн 1 шт від 95,10 грн 1 шт від 51,90 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
10 см х 5 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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