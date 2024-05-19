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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2,5 м, №1 - Київ (162560) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
49,10
Економія: -14,85 грн
34,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (1)
54,80
Економія: -16,58 грн
38,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
54,80
Економія: -16,58 грн
38,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -14,75 грн
35,05 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
46,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (2)
53,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
В інших містах:
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Всього: упаковка (1)
38,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
Всього: упаковка (3)
41,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом