БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2,5 м, №1 - Київ (162560) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
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Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом