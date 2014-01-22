Бандаж для променевозап'ястного суглобу (Bandage for wrist joint) (316686) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 170,65 грн
Без рецепта
1 шт від 170,65 грн 1 шт від 239,68 грн 1 шт від 319,76 грн 1 шт від 196,65 грн 1 шт від 239,68 грн 1 шт від 583,79 грн 1 шт від 414,04 грн 1 шт від 638,40 грн 1 шт від 324,65 грн 1 шт від 389,99 грн 1 шт від 185,76 грн 1 шт від 84,34 грн 1 шт від 162,93 грн 1 шт від 577,90 грн 1 шт від 275,00 грн 1 шт від 421,32 грн 1 шт від 289,53 грн 1 шт від 747,71 грн 1 шт від 747,72 грн 1 шт від 747,71 грн 1 шт від 115,93 грн 1 шт від 308,60 грн 1 шт від 163,90 грн 1 шт від 145,00 грн 1 шт від 669,01 грн 1 шт від 320,00 грн 1 шт від 413,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
8502, еластичний
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014