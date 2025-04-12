пристрій для проколювання

Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛУ ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 253,70 грн
В 5 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Рош Діагностікс
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
11847/2012 від 05.09.2012