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пристрій для проколювання
Система для проколу Акку-Чек Софтклікс (Accu-Check Softclix)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
253,70
грн
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Характеристики
Виробник
Рош Діагностікс
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
пристрій для проколювання
Реєстрація
11847/2012 від 05.09.2012
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
253,70
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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